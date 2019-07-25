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Нападение на автомобиль Порошенко. Полиция отреагировала

25.07.2019, 22:01

В полиции открыли уголовное производство по статье о хулиганстве

Полиция Киева начала уголовное производство по факту событий возле здания Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что около 17:00 группа лиц заблокировала автомобиль пятого президента Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

В полиции сообщают, что зарегистрировали сведения о событии, а затем начали уголовное производство по статье о хулиганстве.

В данный момент усилия правоохранителей направлены на установление всех участников инцидента и их места нахождения.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Несколько злоумышленников напали на автомобиль Порошенко под зданием Государственного бюро расследований. Инцидент зафиксирован на видео. Один из нападавших запрыгнул на автомобиль. По данным СМИ, это был ветеран полка "Азов", петербуржец Никита Макеев (позывной "Одиссей"), руководитель организации Зірка. Макеев - в числе тех, кому президент Владимир Зеленский 18 июля предоставил украинское гражданство указом N526/2019. Кроме того, Макеев фигурирует в расследовании группы Bellingcat о крупной европейской военной фирме, которая, в числе прочего, тренировала представителей ультраправых организаций из Украины.

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Петр Порошенко нападение гбр
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