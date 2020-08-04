Нападение на журналистку в поезде. Укрзалізниця объяснила, кого уволят

В пресс-службе УЗ сообщили, что уволят пять человек, которые допустили ряд нарушений

Сотрудников компании Укрзалізниця, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд №9/10 Киев-Мариуполь и жестоко избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят с занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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При служебном расследовании инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковая, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

"Около 03:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях", - отметили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания.

Укрзалізниця уточняет, что с должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

"Указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений", - подчеркнули в пресс-службе.

Проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению подобной ситуации и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

"Укрзалізниця раз подчеркивает необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Нацполиции для полной безопасности пассажиров", - отметили в пресс-службе.

В ночь с 31 июля на 1 августа 2020-го в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал на журналистку канала Интер Анастасию Лугову, избил ее и пытался изнасиловать .

избил ее и пытался изнасиловать МВД обнародовала его фото без ретуши на глазах и имя - это якобы ранее судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько.

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Арина Толина

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