Избитая в ночном поезде журналистка Интера сообщила подробности нападения – фото

По словам Анастасии Луговой, после задержания злоумышленник уже в отделении полиции якобы предлагал взятку ее мужу, "но потерпел фиаско и принял вину"

Потерпевшая в результате избиения в ночном поезде Мариуполь-Киев журналистка канала Интер Анастасия Лугова сообщила в Facebook подробности нападения злоумышленника и пожаловалась на ухудшение здоровья (см. фото по ссылке выше, 18+).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я вас уверяю, он осознанно все делал, продумал каждую деталь. Это не псих, маньяк. Он осознанно перенес вещи из своего купе в наше, когда мы с сыном скрывались у проводницы. Он рылся в моих вещах, забрал деньги и вещи, он забрал мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал, кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана... и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним, представьте", - рассказала она.

Она заявила, что боится за свою жизнь и за жизнь родных, и за то, что подозреваемому "могут уменьшить срок, диагностировав у него психическое расстройство". Лугова опасается, что если его отпустят, он "снова возьмется за старое, и жертвой может стать любая девушка".

Читайте также: Суд оправдал троих напавших на Мустафу Найема

Журналистка пишет, что после обезболивающего челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Разговаривать она по-прежнему не может, "сейчас только мурлыкаю": "Очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезбол, но врачи советуют то сделать позже, потому что можно навредить организму".

По ее словам, хотя она четвертый день в таком состоянии, ей до сих пор не осмотрели нос, с которым, пишет она, не все в порядке, как и с правым ухом: напавший сорвал сирежки, а когда бил - сломал его.

В ночь с 31 июля на 1 августа 2020-го в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал на журналистку канала Интер Анастасию Лугову, избил ее и пытался изнасиловать .

избил ее и пытался изнасиловать МВД обнародовала его фото без ретуши на глазах и имя - это якобы ранее судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько.

Читайте также: Журналистка Интера рассказала о своем состоянии после нападения - фото

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.