Суд оправдал троих напавших на Мустафу Найема

Мустафа Найем (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 30 июня, Шевченковский районный суд Киева оправдал троих человек, которые в апреле 2018 года в центре Киева напали на бывшего тогда народным депутатом Мустафу Найема. Об этом сообщил в Facebook брат экс-депутата Маси Найем.

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"Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью", - написал он.

Дело четвертого подозреваемого Магомеда-Салиха Саитова рассматривается отдельно.

Маси Найем добавил, что решение суда будет оспариваться.

"Есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования был допущены ряд ошибок, что негативно отразилось на результатах судебного рассмотрения дела - в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации", - подчеркнул Найем.

Однако сторона Найема убеждена, что несмотря на ошибки в ходе судебного разбирательства прокурор доказал наличие в действиях обвиняемых состава преступления "хулиганство", а допущенные процессуальные ошибки не являются основанием для признания собранных доказательств недопустимыми.

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