Подозреваемый в нападении на Мустафу Найема задержан - адвокат

Мустафа Найем (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Магомед Амин-Саитов, подозреваемый в нападении на депутата Верховной Рады VIII созыва Мустафу Найема в апреле прошлого года, задержан в Украине. Об этом сообщает брат экс-нардепа, адвокат Маси Найем в Facebook.

"Напавший на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его задержали и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении раньше выбранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявил Маси Найем.

Подтвердить информацию в полиции Киева пока не удалось.