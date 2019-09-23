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Подозреваемый в нападении на Мустафу Найема задержан - адвокат

Подозреваемый в нападении на Мустафу Найема задержан - адвокат - Фото
Мустафа Найем (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.09.2019, 17:25

По информации Маси Найема, Могомед-Амин Саитов вернулся в Украину

Магомед Амин-Саитов, подозреваемый в нападении на депутата Верховной Рады VIII созыва Мустафу Найема в апреле прошлого года, задержан в Украине. Об этом сообщает брат экс-нардепа, адвокат Маси Найем в Facebook.

"Напавший на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его задержали и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении раньше выбранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявил Маси Найем.

Подтвердить информацию в полиции Киева пока не удалось.

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Мустафа Найем магомед-амин саитов маси найем
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