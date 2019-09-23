Нападение на Найема. Суд избрал меру пресечения фигуранту: видео

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Сегодня стало известно о задержании подозреваемого

Шевченковский районный суд Киева в понедельник вечером избрал меру пресечения Магомеду-Амину Саитову - подозреваемому в нападении на экс-нардепа Мустафу Найема. Об этом сообщил адвокат Маси Найем на странице в Facebook, опубликовав видео с заседания. 

Судья решил поместить подозреваемого под круглосуточный домашний арест на срок до 7 октября.

По словам адвоката, фигурант дела, о задержании которого стало известно сегодня, отказался сообщать, как пересек госграницу Украины. "На вопрос, почему он вернулся - он ответил "ибо изменилась власть", - пишет Найем.

Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на 60 суток, однако судья принял иное решение. 

"Будем очень внимательно следить за круглосуточным домашним арестом", - резюмировал адвокат.

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Теги: нападение, домашний арест, Мустафа Найем, подозреваемый
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