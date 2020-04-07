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В Киеве завершили досудебное следствие по делу об избиении депутата Найема

В Киеве завершили досудебное следствие по делу об избиении депутата Найема - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
07.04.2020, 16:29

Дело об избиении народного депутата Мустафы Найема четвертым подозреваемым передано в суд

Сегодня в Киеве завершили досудебное расследование по делу об избиении народного депутата Мустафы Найема. Последний подозреваемый по этому делу был задержан и арестован в сентябре 2019 года, теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщил пресс-центр Национальной полиции.

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Четвертый подозреваемый по делу Найема оказался гражданином Российской Федерации. Обвинительный акт по нему направлен в суд, подозреваемый может получить до четырех лет лишения свободы по статьям 296 (хулиганство) и 122 (умышленное причинение вреда средней тяжести) Уголовного кодекса.

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Дарья Мостовая
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