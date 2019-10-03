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Направлялся в оккупированный Крым. ФСБ задержала украинца

Направлялся в оккупированный Крым. ФСБ задержала украинца - Фото
ФСБ (фото - ЕРА)
03.10.2019, 13:07

Задержание произошло недалеко от пункта пропуска Перекоп

Российские силовики утверждают, что задержали гражданина Украины, который якобы пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска. Об этом сообщают Крым.Реалии.

В ФСБ страны-оккупанта уточнили, что в трех километрах от пункта пропуска Перекоп, в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения.

Российские силовики утверждают, что задержанный, имя которого неизвестно, следовал во временно оккупированный Крым в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

  • 26 сентября пограничники российской Федеральной службы безопасности сообщили о задержании на административной границе с оккупированным Крымом гражданина Украины, который якобы пытался въехать на полуостров по чужому паспорту.
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