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Нарушала карантин. В ТРЦ Киева сотрудник полиции несколько раз ударил женщину – видео

23.03.2021, 13:14
Нарушала карантин. В ТРЦ Киева сотрудник полиции несколько раз ударил женщину – видео - Фото
Скриншот из видео
дополнено

В одном из торговых центров Киева сотрудник полиции охраны ударил женщину, которая якобы нарушала карантинные ограничения. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе управления полиции охраны в Киеве.

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На опубликованном в соцсетях видео видно, что во время конфликта женщина пытается отобрать у сотрудника полиции охраны свой телефон, ругается с ним и замахивается. В ответ на это он бьет ее. Женщина падает.

В пресс-службе пояснили, что женщине несколько раз сделали замечание за то, что она не надела маску. Но она "не реагировала на просьбы", начала снимать их действия на видео и из-за этого якобы и произошел конфликт. 

Сотрудника полиции охраны отстранили от службы, проводится служебное расследование.

ДОПОЛНЕНО В 13:25: В пресс-службе Министерства внутренних дел заявили, что полицейский, который применил силу, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны. 

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы", – добавили в МВД.

Читайте также: Полицейских в Черкассах подозревают в пытках – якобы выбивали признания: фото

Станислав Стороженко
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полиция охраны полиция трц карантин
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