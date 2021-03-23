Нарушала карантин. В ТРЦ Киева сотрудник полиции несколько раз ударил женщину – видео

дополнено

В одном из торговых центров Киева сотрудник полиции охраны ударил женщину, которая якобы нарушала карантинные ограничения. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе управления полиции охраны в Киеве.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

На опубликованном в соцсетях видео видно, что во время конфликта женщина пытается отобрать у сотрудника полиции охраны свой телефон, ругается с ним и замахивается. В ответ на это он бьет ее. Женщина падает.

В пресс-службе пояснили, что женщине несколько раз сделали замечание за то, что она не надела маску. Но она "не реагировала на просьбы", начала снимать их действия на видео и из-за этого якобы и произошел конфликт.

Сотрудника полиции охраны отстранили от службы, проводится служебное расследование.

ДОПОЛНЕНО В 13:25: В пресс-службе Министерства внутренних дел заявили, что полицейский, который применил силу, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны.

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы", – добавили в МВД.

Читайте также: Полицейских в Черкассах подозревают в пытках – якобы выбивали признания: фото

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.