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Нарушение норм морали. 12-ти украинкам в Дубае грозит штраф $1300 и депортация

06.04.2021, 17:36
Нарушение норм морали. 12-ти украинкам в Дубае грозит штраф $1300 и депортация - Фото
Фото - EPA

В Дубае полиция задержала за нарушение "норм нравственной этики" не 11, как сообщалось раньше, а 12 украинок. Им грозит штраф и депортация. Об этом LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николаенко.

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Сегодня гражданок Украины посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало "нарушение норм нравственного этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера".

В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около $1300 с последующей депортацией, сообщил Николаенко.

По его словам, условия содержания украинок в следственном изоляторе приемлемы. Они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле.

Вчера представитель МИД сообщил, что 3 апреля в Объединенных Арабских Эмиратах "в связи с нарушением норм общественной морали" задержали 11 гражданок Украины. Группу женщин задержали после того, как они позировали обнаженными на балконе небоскреба.

Вадим Ребрина, Владислав Сердюк
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МИД оаэ Дубай шариат
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