В Дубае задержали 11 украинок за позирование обнаженными для съемки: видео

3 апреля в Объединенных Арабских Эмиратах "в связи с нарушением норм общественной морали" задержали 11 гражданок Украины. Об этом LIGA.net сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела, сказал он.

6 апреля, по словам Николаенко, украинский консул должен посетить задержанных.

Издание The Mirror пишет, что группа женщин была арестована после того, как они позировали обнаженными на балконе небоскреба.

Полиция Дубая, по данным издания, заявила, что арестовала "группу людей, которые снялись в неприличном видео".

