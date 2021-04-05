В Дубае задержали 11 украинок за позирование обнаженными для съемки: видео

3 апреля в Объединенных Арабских Эмиратах "в связи с нарушением норм общественной морали" задержали 11 гражданок Украины. Об этом LIGA.net сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела, сказал он.

6 апреля, по словам Николаенко, украинский консул должен посетить задержанных.

Издание The Mirror пишет, что группа женщин была арестована после того, как они позировали обнаженными на балконе небоскреба.

Полиция Дубая, по данным издания, заявила, что арестовала "группу людей, которые снялись в неприличном видео".

Нарушения закона о нормах общественной морали в ОАЭ, в том числе публичное обнажение и другое "непристойное поведение", влекут за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в размере 5 000 дирхамов (1360 долларов США). Обмен порнографическими материалами также карается тюрьмой и высокими штрафами в соответствии с законами страны, которые основаны на исламском праве, пишет Washington Post.

"Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику эмиратского общества", – заявили в полиции.

В марте 2017 года гражданин ЮАР и его украинская невеста были задержаны в ОАЭ за "незаконные сексуальные отношения".

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Вадим Ребрина , Владислав Сердюк

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