Нарушили карантин. У Зеленского пригрозили Одессе и Днепру уголовными делами

Если из-за проведения праздничных мероприятий количество заболевших COVID-19 увеличится, на организаторов откроют уголовные дела

Национальная полиция расследует факты нарушения карантинных мер во время празднования Дня города в Одессе и Днепре. Там заявили, что правоохранители откроют уголовные производства на организаторов в случае новых "вспышек" коронавируса в городах. Об этом они заявили на совещании у президента Владимира Зеленского.

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Полицейские уточнили, что на праздничных мероприятиях собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты. Организаторы же не смогли добиться соблюдения всех карантинных норм. Они должны будут заплатить 170 000 гривень в качестве административного штрафа.

Если впоследствии в Одессе и Днепре увеличится количество больных коронавирусной болезнью или смертность от нее — на организаторов откроют уголовные производства. Д осудебное расследование уже начато в Одесской области.

— " за гранью здравого смысла". Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что идея властей Одессы о праздновании Дня города

По состоянию на 14 сентября, в Одесской области загруженность больниц составляет более 50% в течение последних пяти дней. Город находится в желтой карантинной зоне.

Станислав Стороженко

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