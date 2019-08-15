Нашли бутылку. Установлена причина возгорания маршрутки на Лесной

Сгоревшая маршрутка в Киеве (Фото: Нацполиция)

В полиции Киева рассказали подробности утреннего инцидента на Броварском проспекте, в результате которого полностью выгорело маршрутное такси.

Возгорание произошло на конечной остановке после выхода из маршрутки пассажиров. Водитель услышал хлопок, а после увидел, как автобус загорелся.

Предварительная версия возгорания - занесение постороннего источника зажигания. На месте была изъята бутылка и другие предметы - их передали на экспертизу.

По факту намерены открыть уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Причастных к инциденту и его обстоятельства устанавливает полиция.

Сегодня утром на Лесной в Киеве .

9 августа в ДТП с маршруткой в Житомирской области пострадали 24 человека.

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