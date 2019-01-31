Нашли подозрительный кейс: в центре Киева эвакуировали ресторан

Иллюстративное фото: flickr Нацполиции

В центре Киева на улице Крещатик эвакуировали посетителей и персонал McDonald's из-за обнаружения подозрительного кейса. Об этом сообщает Эспрессо.

Отмечается, что на место происшествия вызвали полицейских, команду кинологов и взрывотехников.

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Выяснилось, что кейс забыл один из посетителей ресторана, который вскоре вернулся, чтобы забрать свой багаж.

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14 января в Одесской области сотрудники Службы безопасности задержали пятерых подозреваемых в совершении заведомо ложных сообщений с угрозами террористического характера.