Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.01.2019, 22:17

Пьяные развлечения: разоблачены 5 "телефонных террористов" - СБУ

Пьяные развлечения: разоблачены 5 "телефонных террористов" - СБУ - Фото
СБУ

Четверо из них задержаны

Реклама
Реклама

В Одесской области сотрудники Службы безопасности задержали пятерых подозреваемых в совершении заведомо ложных сообщений с угрозами террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что накануне нового года правоохранители задержали одессита, который подозревается в том, что из хулиганских побуждений сообщил о минировании железнодорожного вокзала и одной из городских автостанций.

Реклама

Правоохранители сообщают, что на праздники в областном центре задержали еще двух "шутников". Один из задержанных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после неудачной попытки пройти фейс-контроль в ночной клуб сообщил о его минировании. Другая задеражнная - захмелевшая гражданка, угрожавшая взорвать жилой дом.

В Овидиопольском районе области во время празднования в компании один из мужчин решил развлечься, и, незаметно воспользовавшись телефоном друга, сообщил о минировании станции киевского метрополитена.

Еще одного "анонима", который действовал по похожей схеме и сообщил с чужого телефонного номера о заложенной в одном из магазинов взрывчатке, разыскивают правоохранители в Белгород-Днестровском.

Четверым задержанным объявили о подозрении.

Читайте также: В Киеве мужчина сообщил о минировании Рады и назвал свой адрес

СБУ напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов" их действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. За повторный звонок - от 4 до 8 лет. Плюс - компенсация убытков. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: минирование, ложное минирование, одесская область, сбу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 