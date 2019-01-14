Пьяные развлечения: разоблачены 5 "телефонных террористов" - СБУ

СБУ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности задержали пятерых подозреваемых в совершении заведомо ложных сообщений с угрозами террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что накануне нового года правоохранители задержали одессита, который подозревается в том, что из хулиганских побуждений сообщил о минировании железнодорожного вокзала и одной из городских автостанций.

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Правоохранители сообщают, что на праздники в областном центре задержали еще двух "шутников". Один из задержанных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после неудачной попытки пройти фейс-контроль в ночной клуб сообщил о его минировании. Другая задеражнная - захмелевшая гражданка, угрожавшая взорвать жилой дом.

В Овидиопольском районе области во время празднования в компании один из мужчин решил развлечься, и, незаметно воспользовавшись телефоном друга, сообщил о минировании станции киевского метрополитена.

Еще одного "анонима", который действовал по похожей схеме и сообщил с чужого телефонного номера о заложенной в одном из магазинов взрывчатке, разыскивают правоохранители в Белгород-Днестровском.

Четверым задержанным объявили о подозрении.

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СБУ напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов" их действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. За повторный звонок - от 4 до 8 лет. Плюс - компенсация убытков.