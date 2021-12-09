Нацгвардия открыла огонь: блокпост под Мариуполем пытался прорвать автомомбиль

Нацгвардия открыла огонь на блокпосту под Мариуполем, поскольку водитель с признаками опьянения пытался прорвать блокпост. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Как сообщается, инцидент произошел вчера, 8 декабря. Нацгвардийцы остановили автомобиль Chevrolet и потребовали провести его осмотр.

Однако водитель с признаками алкогольного опьянения проигнорировал требования и попытался прорваться через блокпост, отмечают в НГУ. На предупреждающий выстрел в воздух он не отреагировал – и военным пришлось выстрелить по колесам.

После этого водителя задержали. Им оказался 39-летний житель Донецкой области. На место происшествия вызвали полицию для выяснения обстоятельств.

8 февраля автомобиль ВАЗ 2105 пытался прорваться к позициям боевиков РФ через блокпост украинских военных у села Викторовка. Украинские военные открыли огонь на поражение: водитель погиб, пассажир был ранен.

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Марк Сировой

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