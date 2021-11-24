Добнасс. Боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции украинских пограничников – видео

Боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции украинских пограничников на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сообщается, что обстрел произошел сегодня около 09:00 утра. Боевики открыли огонь по позициям пограничников, обустроенным на блокпосте первого оборонного рубежа Марьинка, который находится на дорожном коридоре Донецк – Курахово.

По данным ГПСУ, огонь вели из миномета калибра 82 мм. В места службы пограничников попали три мины. В результате обстрела никто не пострадал, повреждены фортификационные сооружения.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

22 декабря CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.

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Марк Сировой

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