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Добнасс. Боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции украинских пограничников – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 14:48
Обстрел боевиков гибридной армии РФ, Донбасс (фото - ГПСУ)
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Боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции украинских пограничников на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сообщается, что обстрел произошел сегодня около 09:00 утра. Боевики открыли огонь по позициям пограничников, обустроенным на блокпосте первого оборонного рубежа Марьинка, который находится на дорожном коридоре Донецк – Курахово.

Добнасс. Боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции украинских пограничников – видео

По данным ГПСУ, огонь вели из миномета калибра 82 мм. В места службы пограничников попали три мины. В результате обстрела никто не пострадал, повреждены фортификационные сооружения.

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Марк Сировой
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