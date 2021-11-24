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Наедине с Россией не будем. Разведки Украины, Британии и США обменялась данными – Резников

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24.11.2021, 12:23
Наедине с Россией не будем. Разведки Украины, Британии и США обменялась данными – Резников - Фото
Алексей Резников и Бен Уоллес (фото - пресс-служба Минобороны)

Разведки Украины, США и Великобритании обменялись данными об угрозах эскалации агрессии России – партнеры заверили, что Украина не остается наедине с РФ. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

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Резников напомнил, что недавно провел "серьезные разговоры" с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. После этого был обмен разведданными между странами – и "выводы одинаковы, режим риска понятен", сказал глава МО.

Резников сообщил, что получил важные сигналы от партнеров – и Украина наедине с агрессором не остается.

По его словам, начались "очень серьезные консультации" в Евросоюзе и НАТО – и речь не идет об очередном выражении обеспокоенности. Резников заверил, что реакции будут жестче – от политических и экономических санкций до помощи Украине техникой и вооружением.

"Реакция будет очень жесткой – и об этом, как мне известно, предупрежден непосредственно глава Кремля, во время визита в Россию серьезного должностного лица США (вероятно, главы ЦРУ Уильяма Бернса, – ред.)", – добавил министр обороны.

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Марк Сировой
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Алексей Резников нападение война разведка вторжение Бен Уоллес Ллойд Остин войска россии
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