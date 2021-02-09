На Донбассе авто прорывалось к боевикам: военный на блокпосту открыл огонь на поражение

8 февраля автомобиль ВАЗ 2105 пытался прорваться в сторону позиций боевиков РФ через блокпост украинских военных у села Викторовка в зоне операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Отмечается, что военнослужащий потребовал от авто остановиться, однако водитель лишь увеличил скорость. Был сделан предупредительный выстрел вверх.

Несмотря на это, автомобиль продолжил движение в направлении позиций боевиков и, в результате, военный вынужден был ​​открыть огонь на поражение.

Водитель и еще один пассажир получили ранения. Им оказали первую помощь, но один из них умер по дороге в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются, говорят в пресс-службе ООС.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".

17 декабря боевики передали Украине тело военного ВСУ, который оказался на временно оккупированной территории. По данным СМИ, он был задушен.

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Станислав Стороженко

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