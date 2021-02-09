UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Донбассе авто прорывалось к боевикам: военный на блокпосту открыл огонь на поражение

09.02.2021, 16:04
На Донбассе авто прорывалось к боевикам: военный на блокпосту открыл огонь на поражение - Фото
Нацгвардейцы в Золотом-4 (Фото: пресс-служба НГУ)

8 февраля автомобиль ВАЗ 2105 пытался прорваться в сторону позиций боевиков РФ через блокпост украинских военных у села Викторовка в зоне операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что военнослужащий потребовал от авто остановиться, однако водитель лишь увеличил скорость. Был сделан предупредительный выстрел вверх. 

Несмотря на это, автомобиль продолжил движение в направлении позиций боевиков и, в результате, военный вынужден был ​​открыть огонь на поражение.

Водитель и еще один пассажир получили ранения. Им оказали первую помощь, но один из них умер по дороге в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются, говорят в пресс-службе ООС.  

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".
  • 17 декабря боевики передали Украине тело военного ВСУ, который оказался на временно оккупированной территории. По данным СМИ, он был задушен.

Читайте также: Непривычное от штаба ООС: украинские войска ударили в ответ на огонь оккупантов Донбасса

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оос Донбасс викторовка боевики РФ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 