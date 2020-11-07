Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

Полиция открыла уголовное дело, подозреваемым в обстреле здания консульства Азербайджана в Харькове грозит до семи лет тюрьмы

Национальная полиция берет под свою охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, комментируя обстрел консульства Азербайджана в Харькове, сообщает пресс-служба МВД.

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Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Полиция занимается поиском подозреваемых.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", – отметил Клименко.

7 ноября сообщалось, что в Харькове ночью неизвестные обстреляли здание Почетного консульства Азербайджана.

Арина Толина

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