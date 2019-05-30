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30.05.2019, 14:34

Названы версии катастрофы военного вертолета в Ровенской области

Названы версии катастрофы военного вертолета в Ровенской области - Фото
Фото: ГБР

Представитель военной прокуратуры Западного региона дал брифинг во Львове

В военной прокуратуре назвали основные версии причин катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области. Подробности об аварии рассказал начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака на брифинге во Львове, сообщает корреспондент УНИАН.

"Следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования", - сказал он.

В среду, 29 мая, во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8.

Погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (город Броды Львовской области).

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Теги: ВСУ, вертолет, катастрофа, ми-8
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