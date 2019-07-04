Недалеко от Луганска горит лес на заминированной территории: фото

Фото: facebook.com/csomvd

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3 июля возле села Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества загорелся лес на общей площади около 20 га. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована. Произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства", - отметили в пресс-службе.

Пиротехники в составе 10 человек проводят работы по разминированию местности.

По состоянию на 07:00 4 июля к месту пожара направили110 человек и 25 единиц техники.

"Вблизи железнодорожной станции Ильенко Станично-Луганского района, во время тушения лесного пожара и создание заградительных полос на неустановленном взрывном устройстве подорвался трактор под управлением 34-летнего местного жителя", - уточнила позже спикер областной полиции Татьяна Погукай.

Фото: facebook.com/csomvd

По ее словам, мужчину с минно-взрывными травмами госпитализировали в больницу.

Данный факт зарегистрирован. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

17 февраля 2019 года в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС горел лес на площади около пяти гектаров.