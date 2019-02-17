Вблизи Чернобыльской АЭС горит лес - ГСЧС

Иллюстративное фото: flickr.com/photos/kygirl Фото: flickr.com/photos/kygirl

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС горит лес на площади около 5 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 февраля в 16:40 в ГСЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ДСП Северная Пуща (Дитяткивського лесничество) вблизи с. Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 га", - говорится в сообщении.

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К тушению огня привлечены 18 человек и 3 единицы техники.

По состоянию на 17:55 пожар локализован.

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В январе на законсервированной Чернобыльской АЭС провели испытания радиационного контроля под аркой Нового безопасного конфайнмента - имитировали аварии и проверяли реакцию систем на них.