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Неизвестные открыли стрельбу в баре в Южной Африке, убиты 14 человек

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 15:21
Неизвестные открыли стрельбу в баре в Южной Африке, убиты 14 человек - Фото
Соуэто в Южной Африке (Фото - Wikipedia)

Не менее 14 человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в баре в Соуэто в Южной Африке. Об этом сообщает CNN.

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Как сообщает полиция, вскоре после полуночи по местному времени группа неизвестных, вооруженные винтовками и пистолетами, ворвалась в бар в городке Соуэто и открыла огонь по посетителям.

По имеющимся данным, 12 человек погибли на месте, 11 раненых были доставлены в ближайшую больницу. Двое из раненых умерли, четверо находятся в критическом состоянии.

Полиция призвала свидетелей дать показания, заявив, что подозреваемые сумели скрыться.

Сообщается также, что вечером 9 июля четыре человека были застрелены и еще восемь ранены в баре города Питермарицбург (расположен значительно южнее), предварительно, двумя неизвестными. Стрелявшим также удалось сбежать. 

Полиция не заявляла, связаны ли эти два происшествия.

  • 25 июня в центре Осло в Норвегии мужчина открыл стрельбу, убил двоих и ранил 21 человека. 

Сергей Бережной
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