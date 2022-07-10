Неизвестные открыли стрельбу в баре в Южной Африке, убиты 14 человек
Не менее 14 человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в баре в Соуэто в Южной Африке. Об этом сообщает CNN.
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Как сообщает полиция, вскоре после полуночи по местному времени группа неизвестных, вооруженные винтовками и пистолетами, ворвалась в бар в городке Соуэто и открыла огонь по посетителям.
По имеющимся данным, 12 человек погибли на месте, 11 раненых были доставлены в ближайшую больницу. Двое из раненых умерли, четверо находятся в критическом состоянии.
Полиция призвала свидетелей дать показания, заявив, что подозреваемые сумели скрыться.
Сообщается также, что вечером 9 июля четыре человека были застрелены и еще восемь ранены в баре города Питермарицбург (расположен значительно южнее), предварительно, двумя неизвестными. Стрелявшим также удалось сбежать.
Полиция не заявляла, связаны ли эти два происшествия.
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