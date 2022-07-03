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Стрельба в торговом центре в Копенгагене, есть пострадавшие (Дополняется)

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 20:25
Стрельба в торговом центре в Копенгагене, есть пострадавшие (Дополняется) - Фото
Вооруженный человек в торговом центре Fields в Копенгагене (Фото - EPA)

В торговом центре Fields в Копенгагене произошла стрельба, по сообщению официальных лиц, есть пострадавшие. Полиция пока не сообщает подробности, пишет BBC.

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Полиция столицы Дании сообщила в Твиттере, что "были выстрелы и несколько человек ранены" в торговом центре Fields, и что на месте работают большое количество сотрудников.

Пока неизвестно, сколько людей могло быть убито или ранено.

Подъезды к торговому центру перекрыты, линия метро, которая связывает его с центром города, тоже. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные.

Люди покидают торговый центр Fields (Фото – EPA)

Полиция сообщила в Twitter, что в связи со стрельбой задержан один человек. 

Не менее трех человек госпитализированы в травматологическое отделение при Rigshospitalets, сообщает DR News. Общее количество пострадавших пока неизвестно.

Торговый центр Fields находится на острове Амагер между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

Дополнено в 21.00. Полиция Копенгагена через Twitter рекомендует тем, кто все еще находится в Fields, созвониться с родными, если телефон разряжается – отправить sms. 

Посетителей торгового центра просят оставаться на месте и ждать сотрудников полиции.

Полиция проведет брифинг для прессы в 20.45 по времени Копенгагена (21.45 по Киеву).

Мэр Копенгагена Софи Андерсен написала в Twitter, что официальные лица не уверены, сколько человек пострадало в результате нападения, но назвала инцидент "крайне серьезным".

Новость дополняется

Сергей Бережной
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стрельба дания Копенгаген
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