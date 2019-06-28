Непогода в Харьковской области: на базе отдыха погибла женщина

Фото: пресс-служба полиции

На базе отдыха в поселке Старый Салтив Харьковской области от порыва ветра упало дерево. Одна женщина погибла, сообщает пресс-служба полиции области.

Погибла 48-летняя женщина, еще двое – 27-летняя девушка и 28-летний мужчина госпитализированы с телесными повреждениями.

Несчастный случай произошел сегодня около 14:00. Полиция открыла уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

27 июня в Буче Киевской области один человек погиб из-за падения дерева. В столице двое человек пострадали.

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