Непогода в Украине. За день произошло более 1000 аварий – статистика полиции

Сегодня, 23 декабря, на фоне обильных снегопадов в Украине произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Как отмечается, по состоянию на 18:00 в стране зафиксировано 1049 аварий, в результате которых 13 человек погибли и 64 получили травмы.

По данным полиции, в Киеве произошло 278 ДТП, в которых травмировались три человека.

22 декабря власти Киева предупредили о трех днях сложных погодных условий в столице – прогнозируются снег, гололед и дождь.

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Наталия Медведева

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