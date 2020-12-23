Непогода в Украине. За день произошло более 1000 аварий – статистика полиции
23.12.2020, 18:44
Пробки в Киеве (скриншот с видео)
Сегодня, 23 декабря, на фоне обильных снегопадов в Украине произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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Как отмечается, по состоянию на 18:00 в стране зафиксировано 1049 аварий, в результате которых 13 человек погибли и 64 получили травмы.
По данным полиции, в Киеве произошло 278 ДТП, в которых травмировались три человека.
- 22 декабря власти Киева предупредили о трех днях сложных погодных условий в столице – прогнозируются снег, гололед и дождь.
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