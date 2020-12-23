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Непогода в Украине. За день произошло более 1000 аварий – статистика полиции

23.12.2020, 18:44
Непогода в Украине. За день произошло более 1000 аварий – статистика полиции - Фото
Пробки в Киеве (скриншот с видео)

Сегодня, 23 декабря, на фоне обильных снегопадов в Украине произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Как отмечается, по состоянию на 18:00 в стране зафиксировано 1049 аварий, в результате которых 13 человек погибли и 64 получили травмы.

По данным полиции, в Киеве произошло 278 ДТП, в которых травмировались три человека.

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Наталия Медведева
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