В столице с самого утра начал идти пушистый снег – улицы и дома быстро укрыло белым одеялом, а сам город превратился в сплошные пробки. Несмотря на то, что коммунальные службы Киева среагировали достаточно оперативно, на дорогах то и дело возникали заторы.
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Ближе к обеду снегопад прекратился и ситуация на дорогах стабилизировалась, в том числе и в центре города. Например, текущую ситуацию на Майдане и Европейской площади можно посмотреть по веб-камерам в режиме онлайн.
С точки же зрения пешеходов – в Киев просто пришла чудесная зимняя сказка.
- 11 декабря в Киеве из-за непогоды в аэропорту Жуляны отменяли и задерживали рейсы.
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