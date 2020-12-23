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Киев засыпало снегом. На улицы пришла зимняя сказка и пробки на дорогах: фото, видео видео

23.12.2020, 14:14
Пробки в Киеве (скриншот с видео)
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В столице с самого утра начал идти пушистый снег – улицы и дома быстро укрыло белым одеялом, а сам город превратился в сплошные пробки. Несмотря на то, что коммунальные службы Киева среагировали достаточно оперативно, на дорогах то и дело возникали заторы.

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Ближе к обеду снегопад прекратился и ситуация на дорогах стабилизировалась, в том числе и в центре города. Например, текущую ситуацию на Майдане и Европейской площади можно посмотреть по веб-камерам в режиме онлайн.

С точки же зрения пешеходов – в Киев просто пришла чудесная зимняя сказка.

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Дарья Мостовая
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