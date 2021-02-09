Непогода. В Волынской области закрыли участок дороги, в Киеве и 6 областях – ограничения

Из-за непогоды и снега в Волынской области закрыли участок дороги, а в Киеве и шести областях введены ограничения на движение крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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В Волынской области для работы снегоочистительной техники введены такие ограничения:

- запрещено движение всех видов транспорта на дороге Т-18-02 Маюничини-Шклинь между пгт Торчин и селом Шклинь;

- запрещено движение тяжеловесного транспорта на дороге Т-03-02 Пища-Козин (между Владимиром-Волынским и Павловкой), Т-03-03 Луцк-Дубно (в пределах области) и Т-03-05 Нововлынск-Локачи (между Павловкой и Локачами).

В Киев запрещен въезд крупногабаритного транспорта с 15:00 8 февраля. Это сделано, чтобы не допустить скопления крупногабаритного транспорта в Киевской области, объясняют спасатели.

С этой же целью ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах таких областей:

- Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь);

- Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь);

- Ровенской (М-06 Киев-Чоп);

- Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель);

- Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь);

- Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).

С 05:00 утра снято ограничение на движение тяжеловесного транспорта и автобусов на участках дорог в Винницкой области: М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский и Р–36 Немиров-Могилев-Подольский.

Спасатели пишут, что с 01:55 до 03:25 водители грузовиков в знак протеста против ограничения движения в сторону Киева создали искусственную пробку на дороге М-06 Киев-Чоп.

В местах отстоя находятся более 3000 единиц тяжеловесного транспорта, отмечают ГСЧС. К ликвидации последствий непогоды привлечено 2375 человек и 1790 единиц техники. Спасатели отбуксировали 279 единиц транспорта (13 скорых и 10 автобусов) и помогли 500 людям.

Вот видео от ГСЧС с работой спасателей на дорогах Украины:

В течение этой недели в Украине будет преимущественно морозная погода. Мощный снегопад ожидается в четверг.

Вчера, 8 февраля, власти Киева призвали жителей столицы не брать детей на улицу во время непогоды.

Марк Сировой

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