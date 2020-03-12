Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции: фото

Фото: facebook.com/egor.firsov

Неизвестные сегодня ночью сожгли автомобиль и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, инцидент произошел под домом, спасатели прибыли оперативно и потушили огонь.

Фото: facebook.com/egor.firsov

"Восстановлению авто уже не подлежит. Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ", - отметил Фирсов.

Фото: facebook.com/egor.firsov

Читайте также: Топ-10 борцов с экологией, кто загрязняет воздух Украины. Спойлер - Арселор не первый