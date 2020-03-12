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Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции: фото

Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции: фото - Фото
Фото: facebook.com/egor.firsov
12.03.2020, 08:10

По словам и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, автомобиль восстановлению не подлежит

Неизвестные сегодня ночью сожгли автомобиль и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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По его словам, инцидент произошел под домом, спасатели прибыли оперативно и потушили огонь.

На место инцидента приехали спасатели: фото

Фото: facebook.com/egor.firsov

"Восстановлению авто уже не подлежит. Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ", - отметил Фирсов.

Неизвестные сожгли автомобиль Егора Фирсова: фото

Фото: facebook.com/egor.firsov

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Арина Толина
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