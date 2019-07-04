Обострение в Донбассе: без воды могут остаться 3,2 млн людей

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Эскалация боевых действий в Донбассе создает угрозу для доступа к питьевой воде и поддержания санитарии для 3,2 млн человек. Об этом заявляет фонд ООН ЮНИСЕФ, передает Радио Свобода.

В том числе, без воды могут оказаться 500 тыс детей.

Отмечается, что в течение последней недели июня зафиксировано пять инцидентов, в результате которых повреждены объекты водоснабжения. В целом с начала года, по данным организации, временно или полностью приостанавливалось водоснабжение для 3,2 млн человек в целом на 29 дней.

По данным ЮНИСЕФ, с начала войны погибли девять и ранены 26 сотрудников системы водоснабжения.

Ранее сообщалось, что за 3 июля гибридные оккупационные войска России на востоке Украины, помимо всего остального ассортимента "традиционных" вооружений в Донбассе, снова использовали против украинских военных артиллерию калибра 122 мм.

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