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05.07.2019, 07:50

ОБСЕ не может подтвердить полное разведение сил в Станице - ООС

ОБСЕ не может подтвердить полное разведение сил в Станице - ООС - Фото
Фото: facebook.com/odalug

Замкомандующего штаба ООС Богдан Бондарь отметил, что украинские военные, со своей стороны, уже начали разбирать фортификации на участке разведения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил в Станице Луганской. Об этом в эфире Hromadske.ua заявил заместитель командующего штаба операции объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

"ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено соглашениями", - отметил Бондарь.

По его словам, украинские военные имеют информацию, что боевики отошли с позиций. "Но есть определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - подчеркнул Бондарь.

Он уточнил, что украинские военные, со своей стороны, уже начали разбирать фортификации.

"Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - добавил Бондарь.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский заявил, что с тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает опасность для украинских военных, которые обороняются в полосе населенного пункта.

Читайте также: Разведение сил и средств в Станице: что говорят местные жители

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Теги: обсе, мост, верификация, разведение, станица, Богдан Бондарь
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