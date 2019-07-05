Забродский о разведении сил в Станице: Создает опасность для ВСУ

Михаил Забродский

С тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает опасность для украинских военных, которые обороняются в полосе населенного пункта. Об этом в эфире Право на владу на телеканале 1+1 заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский.

Отвечая на вопрос, может ли разведение войск привести к потере новых территорий, Забродский сказал: "Это отведение войск, кроме того, что оно дает, возможно, хороший конструктивный пример того, как можно этого добиться, одновременно, чисто с тактической точки зрения создает большую безопасность, в том числе и для подразделений, которые обороняются в полосе в районе Станицы Луганской".



По его словам, сейчас разрыв между позициями ВСУ и боевиками составляет примерно два километра. "Два километра, с военной точки зрения, – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы почти на два километра теоретически расширили серую зону. Поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел с высоты князя Игоря, нет, есть подтверждение ОБСЕ. А мы знаем, как работает наблюдательная миссия - она до 16:00 работает, а с 16:00 сидит и ужинает и так до следующего утра", - подчеркнул Забродский.



Он считает, что пока неизвестно, как будет развиваться ситуация в Станице Луганской.

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"Есть подтверждения из источников, в том числе и с той стороны, что уже готовится в спешном порядке железная конструкция, которая позволит очень быстро ввести в действие мост. Мост это – контроль или отсутствие контроля о форсировании сопутствующих моментов, с которыми связана серая зона. Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику, если будет такое задание поставлено, форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - объяснил Забродский.

Говоря о том, что смогут ли украинские военные при необходимости вернуться на свои позиции, он сказал: "Участок возле Станицы Луганской – это, к сожалению, не чистое поле и не асфальтированная площадь, где можно просто сделать 1600 шагов вперед и продвинуться на 900 метров. Это лес, это берег реки. И еще непонятно, если будет такое задание, не вступят ли подразделения на участок, где например, будет подготовлен огонь с той стороны, а может и заминировано, а, может, будут нарушены фортификационные сооружения, а это 100% будет сделано. Я бы на месте противника именно так и сделал".

29 и 30 июня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали двух мужчин в одежде военного типа с наручными повязками голубого цвета с надписями "СЦКК" на русском и английском языках.

30 июня сообщалось, что боевики не разобрали свой блокпост сразу за разрушенным мостом в Станице Луганской.