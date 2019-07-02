Разведение сил в Станице: ОБСЕ сообщила новые детали

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В Станице Луганской на блокпосту боевиков 29 и 30 июня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали двух мужчин в одежде военного типа с наручными повязками голубого цвета с надписями "СЦКК" на русском и английском языках. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

"На передовой позиции вооруженных формирований (которая не была демонтирована) к югу от деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели видели двух мужчин в одежде военного типа с наручными повязками голубого цвета с надписями "СЦКК" на русском и английском языках. При этом средств военного типа зафиксировано не было", - или в пресс-службе.

29 июня, осуществляя мониторинг возле памятника князю Игорю, ориентировочно в 250 метрах к юго‑востоку от южного края участка разведения, команда миссии зафиксировала, что на парковке примерно в 50 метрах к югу памятника было установлено три новых контрольно-пропускных кабинки.

Наблюдатели видели, как другой грузовик подвез к этому месту три дополнительных контейнера для обустройства контрольно-пропускных кабинок 30 июня ОБСЕ констатировала, что работы по установлению контейнеров уже не велись.

26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской.

30 июня сообщалось, что боевики не разобрали свой блокпост сразу за разрушенным мостом в Станице Луганской.

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