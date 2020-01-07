ОБСЕ пишет - Украина нарушила отвод вооружений. Военные отрицают

Скриншот из видеозаписи

Военные операции объединенных сил утверждают, что наблюдатели ОБСЕ ошибочно указали в отчетах за 4 и 6 января, будто бы ВСУ нарушают минские соглашения в части отвода военной техники от линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facеbook.

Внимание сотрудников ОБСЕ привлекли зенитно-ракетные комплексы 9К33 Оса.

"Отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - уточнили в ВСУ.

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В штабе ООС подчеркнули: "освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера".

Оса - советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс. Всепогодный, предназначен для прикрытия сил и средств уровня бригады во всех видах боевых действий. Принят на вооружение в 1971 году. Оснащен четырьмя управляемыми ракетами (другие модификации - шесть ракет). Среди официальных операторов ЗРК - 17 стран, включая Украину.

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