ОБСЕ сообщила, что боевики делают в аэропорту Луганска

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал танки и зенитные ракетные комплексы боевиков на территории бывшего международного аэропорта Луганск, разрушенного оккупантами в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Теперь территория бывшего аэропорта используется "гибридами" для размещения боевой техники.

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"Миссия зафиксировала семь танков (Т-72) и шесть зенитных ракетных комплексов (9К35) на территории бывшего международного аэропорта Луганск, примерно в 10 километрах к югу от Луганска", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, террористы разместили во дворе жилых домов военную технику - ББМ (типа БМП) в Новоласпе, что в 50 километрах к югу от Донецка, четыре БМП-1 во дворах жилых домов в Новой Марьевке (64 км к югу от Донецка).

28 марта сообщалось, что беспилотник ОБСЕ обнаружил танки, пушки и минометы террористов в 28 километрах от Луганска.