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ОБСЕ сообщила, что происходит между Сведлодарском и Дебальцево

ОБСЕ сообщила, что происходит между Сведлодарском и Дебальцево - Фото
СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)
21.08.2019, 07:50

По данным ОБСЕ, появились новые траншеи и мины на дороге между Светлодарском и захваченным гибридной армией РФ Дебальцево

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили траншею протяженностью семь метров, пересекающую асфальтовое покрытие автодороги М03 между Светлодарском (57 км к северо-востоку от Донецка) и временно оккупированным Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка). Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, примерно в 300 метрах далее на этой же дороге члены патруля миссии зафиксировали еще одну траншею длиной шесть метров, также проложенную в асфальтовом покрытии дороги.

"Ориентировочно в 60 метрах к юго-востоку от второй траншеи, команда СММ вновь увидела ряд из 11 противотанковых мин, установленных поперек дороги", - уточнили в пресс-службе.

  • 22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево.

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