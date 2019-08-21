ОБСЕ сообщила, что происходит между Сведлодарском и Дебальцево

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили траншею протяженностью семь метров, пересекающую асфальтовое покрытие автодороги М03 между Светлодарском (57 км к северо-востоку от Донецка) и временно оккупированным Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка). Об этом сообщает пресс-служба миссии.
По данным ОБСЕ, примерно в 300 метрах далее на этой же дороге члены патруля миссии зафиксировали еще одну траншею длиной шесть метров, также проложенную в асфальтовом покрытии дороги.
"Ориентировочно в 60 метрах к юго-востоку от второй траншеи, команда СММ вновь увидела ряд из 11 противотанковых мин, установленных поперек дороги", - уточнили в пресс-службе.
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