Сенатор США: Путин должен отозвать псов войны

Рон Джонсон (фото - EPA)

Мир в Донбассе зависит от президента страны-агрессора России Владимира Путина. Об этом в интервью Голосу Америки заявил сенатор США Рон Джонсон.

"Меня тронули слова Зеленского о том, что его основным приоритетом является достижение мира с Россией. Однако, это действительно в руках Владимира Путина. Он должен отозвать "псов войны", - сказал сенатор.

Отвечая на вопрос, как он видит путь прекращения войны в Донбассе и возвращения Крыма Украине, Джонсон сказал: "Я нейтральный в вопросе того, какой именно процесс мирного урегулирования нужно поддержать. Я бы сказал, что должны поддержать их все и, с моей точки зрения, все, что американское правительство и американский народ может сделать в этом ключе, важно. Опять отмечу, что один человек может практически за день остановить этот конфликт и это - Владимир Путин".

Он призвал Путина прекратить агрессию против Украины, вернуть моряков, захваченных в Керченском проливе, и "смириться с тем фактом, что нужно уважать территориальную целостность Украины".

пецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что война в Донбассе никаким образом не является "внутренним конфликтом из-за сепаратизма". 16 августа с

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