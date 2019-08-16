Волкер: Россия содержит боевиков в Донбассе

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что война в Донбассе никаким образом не является "внутренним конфликтом из-за сепаратизма". Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Это Россия управляет военными формированиями, это она посылает кадровых военных и финансирует вооруженные формирования, это она посылает контрактников через фирму в Санкт-Петербурге, платит за работу местных органов", - заявил Волкер.

Спецпредставитель госдепартамента напомнил, что об этом необходимо постоянно говорить и прессе, и правительствам разных стран, чтобы попытки России отрицать свое участие в войне не могли никого ввести в заблуждение и помочь уклониться от выполнения минских соглашений.