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Волкер отреагировал на эскалацию в Донбассе

Волкер отреагировал на эскалацию в Донбассе - Фото
Курт Волкер (фото - rada.gov.ua)
07.08.2019, 09:05

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины подчеркнул, что "крайне разочарован" нарушением перемирия в Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил смерть четырех украинских военных в Донбассе из-за обстрела со стороны боевиков. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, что привело к убийству четырех украинских военных силами, которые поддерживает Россия. Особенно в то время, когда новый президент Украины делает жесты к миру", - отметил Волкер.

6 августа 2019 года в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе из-за обстрела со стороны боевиков четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. После этого президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину с призывом как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате.

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