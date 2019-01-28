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28.01.2019, 09:59

ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали гаубицы в Донбассе

ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали гаубицы в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

В ОБСЕ отметили, что пророссийские наемники разместили гаубицы Гвоздика в 28 километрах от Луганска

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали шесть самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) боевиков на полигоне недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, гаубицы террористов находятся в населенном пункте Мирное, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

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По состоянию на 25 января в Луганской области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, по крайней мере 70 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (14 взрывов). 

24 января 2019 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 26 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) недалеко от  Хрустального, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска. 

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Теги: боевики, война в донбассе, обсе, гаубицы
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