ОБСЕ сообщила, где идет обострение ситуации на фронте в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

В Донецкой области наблюдатели ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов (приблизительно 281) по состоянию на 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

ОБСЕ уточнила, что накануне, 9 июля, миссия сообщала о 167 взрывах. Большинство нарушений режима прекращения огня - в районах к северо-северо-востоку от Марьинки и к юго-юго-востоку от Красногоровки.

В Луганской области ОБСЕ констатировала также увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов (примерно 84 на 10 июля), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 62 взрыва – 9 июля).

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах к юго-юго-западу от временно оккупированной Кряковки, что в 38 километрах к северо-западу от Луганска.

По доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено 36 танков террористов на полигоне рядом с Терновым (57 км к востоку от Донецка).

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский заявил, что с тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает опасность для украинских военных, которые обороняются в полосе населенного пункта.

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