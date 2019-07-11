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11.07.2019, 18:00

Как выглядят три месяца войны: инфографика ОБСЕ

Как выглядят три месяца войны: инфографика ОБСЕ - Фото
ОБСЕ

Специальная мониторинговая группа ОБСЕ опубликовала инфографику с данными о российско-украинской войне за апрель, май и июнь

Как в апреле, мае и июне выглядела российско-украинская война? Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовало инфографику.

За указанный период ОБСЕ зафиксировало 85 483 нарушений режима прекращения огня. 1 732 взрыва из реактивной системы залпового огня, артиллерии, минометов и танков. 

Также по данным мониторинговой миссии, 1 269 единиц вооружения были размещены с нарушением линий отвода. 

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"Большинство нарушений режима прекращения огня, зафиксированных во втором квартале 2019 года, было сосредоточено в четырех горячих точках вдоль линии соприкосновения (около 89% всех нарушений)", - говорится в отчете. 

Ранее Владимир Зеленский заявил, что война не должна стать привычным явлением для украинцев.

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Теги: война, обсе, инфографика
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