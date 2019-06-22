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22.06.2019, 15:40

Зеленский: Война не должна стать привычным явлением

Зеленский: Война не должна стать привычным явлением - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Зеленский заявил, что Вторая мировая война ворвалась в Украину 22 июня 1941 года - с момента бомбардировки Киева

Президент Владимир Зеленский сказал, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений. Об этом он заявил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года случилась бомбардировка Киева. "Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", - заявил Зеленский.

Напомним, Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. 22 июня 1941 года войска стран Оси вторглись в Советсткий Союз.

1 июня фонд Историческая память опубликовал сканы советских оригиналов договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, заключенного 23 августа 1939 года "("пакта Молотова-Риббентропа"), а также секретного дополнительного протокола к нему. 

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Теги: Вторая мировая война, Владимир Зеленский
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