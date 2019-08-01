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ОБСЕ видит больше обстрелов боевиков, чем штаб ООС: сравнение

ОБСЕ видит больше обстрелов боевиков, чем штаб ООС: сравнение - Фото
Фото: Мария Алексевич / пресс-служба ОБСЕ
01.08.2019, 08:18

InformNapalm обратились в пресс-центр ООС с просьбой прокомментировать разницу в сообщениях с фронта

Пресс-центр операции объединенных сил сообщает якобы не о всех нарушениях режима тишины со стороны российских оккупационных сил в Донбассе. Об этом, сравнивая данные о нарушениях тишины в Донбассе от наблюдателей ОБСЕ и штаба ООС, пишет группа волонтеров-расследователей InformNapalm.

На основе собранных данных ресурс Texty сделал инфографику и таблицу.

На графике один населенный пункт или направление, на котором зафиксировано обстрел, отмечен, как один случай нарушения перемирия. В таблице можно посмотреть более детальное сравнение сообщений из двух источников.

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Подробное сравнение по дням можно посмотреть здесь.

Как уточнили позднее в InformNapalm, ссылаясь на источник у наблюдателей, у ОБСЕ и штаба ООС разная методология расчетов. Например, ООС считает один обстрел (в котором может быть много разрывов) за одно нарушение прекращения огня, а ОБСЕ считает каждый отдельный инцидент применения оружия.

"Но это не объясняет, например, почему, когда штаб ООС сообщал, что вообще все было тихо, в отчетах ОБСЕ все же указывали на нарушения со стороны боевиков", - добавили волонтеры.

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