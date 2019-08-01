Обстрел в Луганской области: 3000 семей остались без воды

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Без водоснабжения остались 3312 абонентов в Луганской области: вероятно, из-за разрыва снаряда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганщины.

Вчера, 31 июля, в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что в районе улицы Ким в Первомайске, вероятно, в результате обстрела, поврежден водопровод. Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили воронку от взрыва снаряда.

Ремонт водопровода начнется после осмотра следователями.

Ранее сообщалось, что на фронте увеличилось количество обстрелов со стороны российской гибридной армии, несмотря на "хлебное перемирие".

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