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Обстрел в Луганской области: 3000 семей остались без воды

Обстрел в Луганской области: 3000 семей остались без воды - Фото
Фото: lg.npu.gov.ua
01.08.2019, 09:29

Из-за разрыва снаряда в Первомайске поврежден водопровод

Без водоснабжения остались 3312 абонентов в Луганской области: вероятно, из-за разрыва снаряда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганщины.

Вчера, 31 июля, в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что в районе улицы Ким в Первомайске, вероятно, в результате обстрела, поврежден водопровод. Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили воронку от взрыва снаряда.

Ремонт водопровода начнется после осмотра следователями.

Ранее сообщалось, что на фронте увеличилось количество обстрелов со стороны российской гибридной армии, несмотря на "хлебное перемирие".

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Донбасс водопровод
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