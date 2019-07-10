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10.07.2019, 19:59

Обстрел под Гранитным. Вице-премьер призвал отстранить Кириленко

Обстрел под Гранитным. Вице-премьер призвал отстранить Кириленко - Фото
Павел Розенко

Павел Розенко предположил, что к этой ситуации привели "кулуарность, непрозрачность и непрофессионализм в кадровых решениях"

Вице-премьер-министр Павел Розенко призвал отстранить главу Донецкой ВГА Павла Кириленко на время проведения расследования обстрела под Гранитным, в результате которого погиб украинский военнослужащий. Об этом Розенко написал в Facebook.

"Глава Донецкой ВГА Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования. А военная прокуратура - немедленно начать расследование всех фактов, которые привели к гибели людей", — написал он.

Розенко предположил, что к этой ситуации привели "кулуарность, непрозрачность и непрофессионализм в кадровых решениях".

Ранее в штабе ООС сообщили, что автомобиль КрАЗ одного из подразделений объединенных сил попал под обстрел из ПТРК. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. По данным Newsroom, под обстрел попало авто Кириленко. Журналисты сообщают, что он якобы без согласования с командованием ООС отправился "осматривать просторы вселенной".

Зеленский назвал обстрел попыткой срыва минских договоренностей и поручил главе штаба Руслану Хомчаку максимально усилить активность по обезвреживанию диверсионных групп. 

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Теги: Павел Розенко, гранитное, Павел Кириленко
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