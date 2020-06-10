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Обвал дома в Одессе. Местные власти назвали возможные причины

Обвал дома в Одессе. Местные власти назвали возможные причины - Фото
Фото: Арсен Аваков/Twitter
10.06.2020, 14:35

Обрушение части жилого дома на Французском бульваре, как предварительно считают в горсовете, могло произойти из-за самовольной реконструкции здания

По предварительным данным, причина обрушения четырехэтажного жилого дома на Французском бульваре в Одессе - самовольная реконструкция на 3-4 этажах.  Об этом говорится в сообщении заместителя директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Натальи Мостовских, сообщает пресс-служба горсовета.

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"При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами", - отметила она. По ее данным, в феврале к властям обратились жители с 1-го этажа, сообщившие, что в их квартире появились трещины.

Еще одной причиной обрушения могла стать утечка воды в одной из квартир, которая пустовала. Как утверждают потерпевшие жильцы, они неоднократно обращались в коммунальные службы с требованием решить эту проблему. В мэрии заявили, что дом аварийным не значился.

Окончательную причину ЧП установят эксперты. Во время обрушения пострадал мужчина, получивший рваную рану ноги. Ему оказана помощь, он лечится амбулаторно. 

Обломки раздавили припаркованный рядом автомобиль Mercedes, который принадлежит женщине из дома напротив.

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Наталия Софиенко
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