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Обвиняемого по делу Гандзюк госпитализировали из зала суда: видео

Обвиняемого по делу Гандзюк госпитализировали из зала суда: видео - Фото
Игорь Павловский (скриншот с видео)
03.03.2020, 17:29

Бывшего помощника депутата Игоря Павловского госпитализировали из здания Печерского суда. Завтра истекает срок его ареста

Бывшего помощника депутата Игоря Павловского, обвиняемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, госпитализировали из помещения Печерского суда. Завтра его могут освободить из-под стражи, сообщает корреспондент hromadske с места событий.

Сегодня Печерский суд должен был рассмотреть продление ареста Павловского в деле, где он подозревается в создании преступной организации в Херсонской области и незаконном хранении оружия.

По информации издания, в конвойной комнате суда Павловский якобы упал. Корреспондент передает, что врачи скорой помощи обнаружили у него гематому и усомнились в безопасности для здоровья Павловского дальнейшего участия в заседании.

В заседании объявили технический перерыв до 18:00. В больнице должны определить состояние подозреваемого.

Срок содержания под стражей Павловского истекает завтра, 4 марта, около 13:00. Если ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения не рассмотрят, Павловского освободят из-под стражи.

  • Павловский обвиняется по делу Гандзюк
  • 27 февраля его сообщили о подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн.

Ребрина Вадим
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