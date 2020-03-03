Обвиняемого по делу Гандзюк госпитализировали из зала суда: видео

Игорь Павловский (скриншот с видео)

Бывшего помощника депутата Игоря Павловского, обвиняемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, госпитализировали из помещения Печерского суда. Завтра его могут освободить из-под стражи, сообщает корреспондент hromadske с места событий.

Сегодня Печерский суд должен был рассмотреть продление ареста Павловского в деле, где он подозревается в создании преступной организации в Херсонской области и незаконном хранении оружия.

По информации издания, в конвойной комнате суда Павловский якобы упал. Корреспондент передает, что врачи скорой помощи обнаружили у него гематому и усомнились в безопасности для здоровья Павловского дальнейшего участия в заседании.

В заседании объявили технический перерыв до 18:00. В больнице должны определить состояние подозреваемого.

Срок содержания под стражей Павловского истекает завтра, 4 марта, около 13:00. Если ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения не рассмотрят, Павловского освободят из-под стражи.

Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк, лікарі винесли з приміщення Печерського суду.



Термін тримання Павловського під вартою спливає завтра — якщо клопотання про продовження терміну не розглянуть, Павловського звільнять з-під варти pic.twitter.com/s9Ryo5yfR5 — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

Павловский обвиняется по делу Гандзюк

27 февраля его сообщили о подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн.