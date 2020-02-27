Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обвиняемому по делу Гандзюк сообщили о новом подозрении

Обвиняемому по делу Гандзюк сообщили о новом подозрении - Фото
Игорь Павловский (скриншот из видео hromadske)
27.02.2020, 12:37

Следствие подозревает Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, в завладении транспортными средствами в составе преступной группы

О подозрении в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн сообщено бывшему помощнику депутата Игорю Павловскому, обвиняемому по делу Екатерины Гандзюк, и еще троим лицам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, подозреваемые действовали в составе организованной группы и применяли насилие. Проведено 10 обысков в местах, где живут фигуранты дела и где могли храниться вещественные доказательства.

Следственные и процессуальные действия прошли в результате вновь выясненных обстоятельств в рамках производств по убийству Гандзюк и по созданию преступной организации, которая подозревается в насилии против граждан и поджогах их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.

Читайте также: Дело Гандзюк. В СБУ говорят о нескольких заказчиках убийства

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
игорь павловский Екатерина Гандзюк дело гандзюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 