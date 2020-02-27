Обвиняемому по делу Гандзюк сообщили о новом подозрении

Игорь Павловский (скриншот из видео hromadske)

О подозрении в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн сообщено бывшему помощнику депутата Игорю Павловскому, обвиняемому по делу Екатерины Гандзюк, и еще троим лицам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, подозреваемые действовали в составе организованной группы и применяли насилие. Проведено 10 обысков в местах, где живут фигуранты дела и где могли храниться вещественные доказательства.

Следственные и процессуальные действия прошли в результате вновь выясненных обстоятельств в рамках производств по убийству Гандзюк и по созданию преступной организации, которая подозревается в насилии против граждан и поджогах их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.

4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой

6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

13 февраля суд оставил Павловского под арестом в рамках дела о создании преступной группы.

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